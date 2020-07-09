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Школьника с коронавирусом заставили сдавать ЕГЭ 

Артём Кульша 1 час назад
Родители заставили школьника, больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает издание «Знак».
Некоторое время назад у ученика 11 класса одной из школ в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) была диагностирована коронавирусная инфекция. Местное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выдало ему постановление о самоизоляции. Несмотря на это, на днях подросток лично явился в пункт сдачи ЕГЭ. На этом настояли его родители.
«По данному факту проводится служебная проверка», — сообщили в департаменте образования региона.
Там заверили, что предпосылок для срыва ЕГЭ нет, а решение о том, будут ли введены какие-либо ограничительные мероприятия в отношении людей, которые контактировали со школьником, примут сотрудники Роспотребнадзора.
В департаменте образования ЯНАО добавили, что участники ЕГЭ, пропустившие экзамен по уважительной причине, могут сдать его в резервные дни основного периода (24–25 июля) или в дополнительный период (3-8 августа).
Комментарии
Общество , Видео , Роспотребнадзор
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