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Названо условие второй волны коронавируса в России 

Lenta.ru 51 минуту назад
Названо условие второй волны коронавируса в России
Фото: ТАСС
Возможность второй волны коронавируса в России и в других странах зависит от соблюдения мер безопасности. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС в четверг, 9 июля.
«Мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в значительной степени является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не только ходом развития эпидемиологического процесса», — сказала Вуйнович, подчеркнув, что на глобальном уровне пандемия коронавируса усиливается.
По ее словам, пока эффективная и безопасная вакцина от COVID-19 еще не появилась, условием сдерживания новой коронавирусной инфекции остается поведение людей.
Ранее Вуйнович заявила, что россияне могут избежать второй волны коронавируса. Для этого надо учитывать опыт стран, где она уже началась, и принимать соответствующие меры.
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Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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