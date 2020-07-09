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Туроператоры оценили список стран для возобновления авиасообщения 

Газета.Ru и ещё 36 40 минут назад
Названы открывающиеся для россиян страны
Фото: ТАСС
Туроператоры в беседе с "Российской газетой" прокомментировали список стран, с которыми Роспотребнадзор рекомендовал возобновить авиасообщение.
Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура заявил, что открытие этих стран поддержит туристический бизнес, который серьезно пострадал за время пандемии. По его словам, к списку хорошо было бы добавить популярные туристические направления: Турцию, Кипр, Грецию и Испанию.
Генеральный директор PEGAS Touristik Анна Подгорная выразила недоумение по поводу списка, поскольку ни одна страна из него не заявляла о готовности принимать российских туристов.
С точки зрения Подгорной, логичнее было бы включить в перечень государства, которые уже согласны принимать граждан России, например, Болгарию, Турцию и Грецию.
Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран для первого этапа восстановления международного авиасообщения. В списке значатся Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
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Комментарии 3
Общество , Другое , Тарас Демура , Анна Подгорная , Росавиация , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , "Российская газета"
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