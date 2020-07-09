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В Петербурге снесут первую хрущевку по программе реновации 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
В Петербурге снесут первую хрущевку по реновации
Фото: РИА Новости
В Петербурге с 20 по 24 июля будет снесен первый дом массовой застройки, попавший в реновацию. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании-оператора программы.
Дом находится по адресу 2-я Комсомольская, 37. Это Красносельский район Санкт-Петербурга.
Расселение дома длилось несколько лет. Один из жильцов до последнего не хотел съезжать, в итоге петербуржец получил компенсацию и переехал в один из современных жилых комплексов.
Стоит отметить, что городской закон о реновации в Петербурге был принят еще в 2008 году, а с 2009-го года началась реализация программы. Было выбрано сразу 24 локации. Но программа забуксовала и за первые десять лет была исполнена всего на несколько процентов.
Реновацию в Петербурге продлили, правила расселения упростили.
Главной проблемой стало не возведение домов, новые здания оператор программы возводит. Все уперлось в расселение и снос хрущевок.
Так, в доме по 2-й Комсомольской долгие годы жил всего один человек, который требовал фантастическую сумму компенсации за свою квартиру. Актуальна проблема "последнего жильца" и для домов-хрущевок по другим адресам.
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Общество , Санкт-Петербург
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