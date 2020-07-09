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Пока вы спали: деньги россиян оказались под угрозой 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Пока вы спали: деньги россиян оказались под угрозой
Фото: ТАСС
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Деньги россиян оказались под угрозой из-за мошенников

Массовыми становятся кражи денег с карт россиян с помощью фейковых интернет-магазинов, за период карантина количество таких случаев выросло в шесть раз. Об этом «Известиям» рассказали в Group-IB.
По данным компании, в июне банки фиксировали в среднем до 400–600 таких махинаций, тогда как в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков.
В банках подтвердили, что с начала года количество мошенничеств с переводами возросло, и призвали пользователей внимательнее подходить к выбору онлайн-магазина.

Отчуждение территорий РФ хотят приравнять к экстремизму

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается внести поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» и приравнять отчуждение территорий России и призывы к этому к экстремизму, пишет «Российская газета».
Авторы законопроекта глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас отметили, что поправки позволят привести закон в соответствие с обновленной Конституцией.
При этом предполагается, что срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности РФ может составлять до десяти лет, а за призывы к отчуждению территорий — до четырех лет.

Водителей без прав могут освободить от ответственности

Депутаты Госдумы предложили разрешить водителям предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде при его утере или краже, что позволит избежать эвакуация машины на специальную стоянку. Об этом сообщает «Российская газета».
При этом штраф в 500 рублей за управление машиной без документов отменяться не будет.

Россияне не спешат делать покупки в ТЦ

Число посетителей торговых центров в крупных городах России в конце июня — начале июля не вернулось к докарантинным показателям. Об этом со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор» пишет газета «Известия».
Согласно исследованию, активнее всего трафик восстанавливается в торговых центрах Севастополя, Ижевска и Тюмени, где показатели достигли 84% — 94% от «доковидного» уровня. Хуже всего ситуация в Казани, где посещаемость торговых центров на прошлой неделе составила лишь 28%, в Санкт-Петербурге (34%), в Екатеринбурге (36%), Красноярске и Иваново (по 38%).
По данным консалтинговой компании «Магазин магазинов», в наиболее популярных торговых центрах Москвы трафик восстановился на 60–80%.

Курорты России могут потерять миллионы туристов из-за COVID-19

Курортные регионы России, в частности Краснодарский край и Крым, в этом году прогнозируют общее снижение турпотока на несколько миллионов туристов. Об этом со ссылкой на профильные ведомства пишут «Известия».
Так, в Краснодарском крае потери туристического потока за июнь предварительно оцениваются на уровне 3 млн человек, в Крыму за апрель–май — около миллиона. В Калининградской области прогнозируют снижение турпотока на 800 тысяч человек по сравнению с 2019 годом.
При этом в Госдуме уверены, что нынешний сезон может быть даже удачным для бизнеса, если не будут введены новые ограничения, а в курортных регионах отмечают очень высокий уровень бронирования, в том числе и на осенние месяцы.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
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Общество , Павел Крашенинников , Андрей Клишас , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , газета "Известия" , "Российская газета"
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