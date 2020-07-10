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В России подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 51 минуту назад
В России подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: ТАСС
За минувшие сутки в России выявлено 6635 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 713 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6635 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 637, Санкт-Петербурге — 300, Свердловской области — 275.
Всего в стране выявлен 713 936 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 489 068 человек, из них 7752 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 11 017 человека.
Накануне, 9 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6509. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 126.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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