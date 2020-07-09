Медведев рассказал о сыне

По его словам, 25-летний Илья пытается заниматься проектами в том числе в сфере цифровой экономики — очень популярными в настоящее время среди его сверстников.

Медведев-старший отметил, что его сын занимается бизнесом сам и с удовольствием, но пока не добился особенных успехов. Он выразил надежду, что Илья добьется успеха в будущем.

«Личные моменты его жизни я бы, конечно, не хотел комментировать», — добавил бывший премьер-министр России.