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В смерти Юлии Норкиной нашли много мистики 

Вести Подмосковья и ещё 2 11 часов назад
В смерти Норкиной нашли много мистики
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи верят, что журналистка попрощалась еще месяц назад
Юлия Норкина обрела чрезмерную популярность после своей трагической смерти. Журналистка ушла из жизни 4 июня, но слухи о ее кончине продолжают множиться. Люди желают видеть мистику. Официальная причина смерти Юлии Норкиной их не устраивает. Действительно, трудно поверить, что молодую и красивую женщину мог сразить инфаркт.
Солнцев: "Норкина умерла из-за таблеток для похудения"
В Сети обсуждают послание Норкиной за месяц до того, как ее не стало. Близкие Юлии не ищут причин, а пытаются смириться с утратой, а вот общественность внимательно изучает Инстаграм радиоведущей.
Сплетни распространяются с космической скоростью. К смерти Юлии Норкиной привлекли Викторию Цымбалюк-Романовскую. Якобы получается так, что все, кто не устраивает викторину, умирают при загадочных обстоятельствах. Норкина вступала в конфликт с пианисткой и, по мнению некоторых телезрителей «Пусть говорят», поплатилась за это.
Сама Цымбалюк-Романовская в шоке, что кто-то мог предположить, что у нее есть сверхъестественные силы. Более того, Викторина заявила, что вообще не знает Норкину, а тот конфликт не помнит.
Пользователи Сети нашли у Норкиной в Инстаграме стихи Пастернака, где говорится о душе, которая стала усыпальницей и пахнет трупной пылью. Фолловеры Юлии восприняли публикацию однозначно — так Норкина прощалась со своими подписчиками или намекала, что ей плохо.
Фолловеры Норкиной нашли стихи пророческими. По их мнению, журналистка или чувствовала или планировала свою смерть. Кто-то приписывал Норкиной депрессию, другие полагали, что Юлия просто была поклонницей творчества Пастернака.
Родным Норкиной остается лишь пожелать терпения. Больше всех страдает супруг Юлии. Телеведущего Андрея Норкина обвиняют в изменах. Якобы они и стали причиной смерти Юлии Норкиной.
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Комментарии 5
Общество , Андрей Норкин
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