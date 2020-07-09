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Иммунолог перечислил три загадки коронавируса 

Свободная пресса 32 минуты назад
Названы три загадки коронавируса
Фото: ТАСС
Российский иммунолог Николай Крючков перечислил три загадки нового типа коронавируса, с которыми столкнулись ученые. На них наткнулись во время исследования крови членов семей заболевших.
Первое, что назвал Крючков, — отсутствие антител у некоторых пациентов, перенесших коронавирус. Отмечается, что у одного из исследуемых не было найдено так называемых «клеток памяти».
Второе — отсутствие иммунитета у одного из пациентов, у которого наблюдались все симптомы болезни. И третье — у другого пациента были выявлены Т-лимфоциты, но не было признаков болезни.
Как пишет «Экономика сегодня», иммунолог призвал не спешить с выводом, так как исследование велось в очень узком кругу пациентов. Кроме того, вместо антител у многих пациентов выработался Т-клеточный иммунитет, что указывает на наличие иммунного ответа на инфекцию.
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Общество , Николай Крючков
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