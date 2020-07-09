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В деле Ефремова обнаружили «подковерную игру» 

Газета.Ru 3 часа назад
В деле Ефремова обнаружили «подковерную игру»
Фото: РИА Новости
Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова заявил, что в уголовном деле идет "подковерная игра".
По словам защиты семьи Сергея Захарова юриста Александра Добровинского, в деле ведется некая игра. Он утверждает, что за месяц после трагедии позиция другой стороны несколько раз менялась.
"Началась некая подковерная игра", — констатировал юрист в ходе стрима на RT.
Добровинский рассказал, что Ефремов не связывался с семьей погибшего и не просил прощения, а сделала только публичное видеообращение. Затем, по данным адвоката, Ефремов издевался над взрослыми детьми Захарова, предложив усыновить их. Также Добровинский обратил внимание на заявления актера, свидетельствующие о смене его "политической ориентации".
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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Общество , Михаил Ефремов
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