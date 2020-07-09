В деле Ефремова обнаружили «подковерную игру» 

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова заявил, что в уголовном деле идет "подковерная игра".

По словам защиты семьи Сергея Захарова юриста Александра Добровинского, в деле ведется некая игра. Он утверждает, что за месяц после трагедии позиция другой стороны несколько раз менялась.

"Началась некая подковерная игра", — констатировал юрист в ходе стрима на RT.

Добровинский рассказал, что Ефремов не связывался с семьей погибшего и не просил прощения, а сделала только публичное видеообращение. Затем, по данным адвоката, Ефремов издевался над взрослыми детьми Захарова, предложив усыновить их. Также Добровинский обратил внимание на заявления актера, свидетельствующие о смене его "политической ориентации".

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.