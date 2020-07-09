Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита

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Появилось видео сексуальных игр футболистов Зенита 

Вадим Дроздов 1 час назад
Футбольный клуб "Зенит" выиграл чемпионат России сезона 2019-2020. В раздевалке питерского клуба после победы над "Краснодаром" творилось настоящее буйство. Все праздновали чемпионство и радовались. А два форварда "Зенита", игроки сборных России и Ирана, Артем Дзюба и Сердар Азмун так увлеклись, что начали на камеру изображать половой акт между двумя мужчинами. Оба были по-настоящему счастливы в тот момент. В этом видео не хватало только радуги. Все бы ничего, обычная шутка, но на родине Азмуна за подобные выходки грозит 100 ударов плетью или смертная казнь. Пока никаких обвинений иранскому футболисту не предъявлено.
Общество , Видео , Артем Дзюба , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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