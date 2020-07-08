Авиасообщение России с популярными среди туристов странами предположительно возобновится в конце сентября — начале октября, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, это оптимистичный сценарий развития ситуации. Есть еще пессимистичный.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты АТОР выражали надежду, что международное авиасообщение возобновится 15 июля. По их мнению, в первую очередь должна были быть запущены рейсы из России в страны СНГ, затем по самым популярным туристическим направлениям. Впоследствии мнение туроператоров изменилось.
« (Возобновление международного авиасообщения) до конца июля — это будет почти чудо. Самый оптимистичный сценарий на данный момент — это в конце сентября, в октябре», — заявила Майя Ломидзе.
Она предположила, что в эти сроки могут быть запущены рейсы в страны Средиземноморья, ставшие популярными для посещения российскими туристами в последние 10 лет. Судьба открытия российских границ для сообщения с азиатскими странами, а также с Арабскими Эмиратами и Израилем, до сих пор остается не ясной, отметила исполнительный директор АТОР.
«Пессимистичный прогноз — это декабрь», — резюмировала Ломидзе.