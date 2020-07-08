Власти простят штрафы россиянам

Нарушителям самоизоляции, которые не нанесли вред обществу, могут объявить административную амнистию, с соответствующим предложением выступили в СПЧ — его уже поддержали в Совете Федерации . В докладе правозащитники объяснили инициативу сложной экономической ситуацией в стране — денежные взыскания могли серьезно ударить по бюджету граждан в пандемию. В комитете по социальным правам СПЧ объяснили «Газете.Ru», что людей, которым отменят штрафы, может быть гораздо больше, чем реальных нарушителей.

Большинство людей, которых оштрафовали за нарушение самоизоляции в России , могут оказаться невиновными, в связи с чем государство должно вернуть им затраченные на денежное взыскание средства. Об этом «Газете.Ru» сообщила председатель комиссии по социальным правам Совета по правам человека при президенте РФ и юрист Ирина Киркора.

8 июля СПЧ выступил с предложением объявить административную амнистию нарушителям самоизоляции, действия которых не принесли вред обществу. В докладе Совета поясняется, что из-за неспокойной экономической ситуации, наступившей в результате распространения COVID-19, многим семьям будет сложно оплатить выписанные им штрафы. В связи с этим предлагается отменить денежные взыскания для всех, чье нарушение не повлекло за собой негативных последствий — в частности передачи вируса другому человеку.

Как сообщила председатель комиссии по социальным правам, прежде всего государству предстоит доказать, что человек не нанес никому вред, совершив административное нарушение.

«В любом случае ответственность за доказательства того, были ли какие-то негативные последствия от действий нарушителя, будет лежать на государстве. Тем более когда система так не доработана — было такое количество сбоев, что даже те случаи, где гражданин мог действительно нарушить, ставятся под сомнение. Но сейчас более остро стоит вопрос о защите гораздо большего числа людей, которые не нарушали, но подверглись штрафу», — заявила Киркора.

В докладе СПЧ указано, что во время самоизоляции на горячую линию Совета и Ассоциации юристов России поступило множество жалоб на мобильное приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого велся контроль за передвижениями больных COVID-19. Оно посылало пациентам уведомление с требованием сделать селфи в домашних условиях. Однако в итоге приложение начисляло штрафы даже тем, кто отказывался сделать селфи ночью, или выписывало денежное взыскание за покидание дома людям, которые не способны сами передвигаться из-за инвалидности.

Власти только обсуждают данную административную амнистию, поэтому еще неизвестно, как будет проходить возврат средств гражданам, которые не нарушали или нарушали, но не принесли вреда. Тем не менее член Совета предполагает, что оформлять возврат будет также государство.

«Формат нужно обсуждать. Но необходимо, чтобы все это было сделано автоматически, системно и государством, чтобы граждане не делали дополнительных движений — особенно не ходили по населенному пункту. Мы говорим о том, что пандемия пошла на спад, но не было сказано, что все завершилось», — подчеркнула Киркора.

В то же время в Госдуме считают, что средства, затраченные на штрафы, нужно вернуть не только реальным нарушителям, но и всем россиянам.

«Их не амнистировать надо, а отменять прокуратуре . В действиях этой системы было множество нарушений: например, автомобилистов штрафовали с помощью камер, что незаконно, поскольку камеры можно использоваться только в соответствии с главой 12 КоАП — это нарушение правил дорожного движения, но никакого режима повышенной готовности там не значится. Нет полномочий у региональных властей расширять рамки федерального законодательства», — подчеркнул первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в разговоре с «Газетой.Ru».

Отметим, что СПЧ полностью солидарно с позицией депутата. «Следует заметить, что законодательством об административных правонарушениях исчерпывающим образом закреплен перечень административных правонарушений, которые могут быть зафиксированы посредством автономно работающих видеокамер. Случаи нарушения самоизоляции в этот перечень не входят», — отметил Совет в докладе.

Идею об амнистии сразу поддержал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас . «По сути это предложение правильное, но юридический механизм освобождения от ответственности граждан требует обсуждения», — заявил он ТАСС.

Киркора объяснила «Газете.Ru» юридический процесс, с помощью которого нарушители самоизоляции смогут получить амнистию. «Будет вносится законопроект в Госдуму. После трех чтений он принимается в соответствии законотворческим процессом и на основании данной нормы штрафы аннулируются», — рассказала она.

Известно, что в апреле и мае МВД РФ направило в суды более 360 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции — еще 54 тыс. штрафов были взысканы с москвичей от приложения «Соцмониторинг».

Депутат Лысаков предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что речь может идти как минимум о полумиллиарде рублей. «Там может быть порядка 500 млн рублей штрафа. По 4 тыс. рублей штрафа выписывалось всем гражданам за любой чих», — сообщил он.