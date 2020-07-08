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Умер театральный художник-гримёр Николай Максимов 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Умер Николай Максимов
Фото: ТАСС
Умер театральный гримёр и заслуженный деятель искусств России Николай Максимов. Ему было 90 лет.
О смерти артиста сообщили представители театра Еt Сеtera, передаёт РИА Новости. По словам собеседника агентства, он был «полноправным соавтором всех спектаклей».
Когда я основал свой театр, Николай Митрофанович пришёл вместе с нами строить новый театр. Он был единомышленником, сподвижником, энтузиастом. Он был человеком высочайшей театральной культуры, огромных знаний, — заявил художественный руководитель театра Александр Калягин.
Как писал NEWS.ru, директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок выразил мнение, что театрам нужно задуматься о монетизации спектаклей, которые они начали показывать бесплатно в режиме онлайн после введения запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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Общество , Александр Калягин , Николай Максимов , Кирилл Крок , РИА Новости
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