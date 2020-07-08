Умер Николай Максимов

Все новости на карте

Умер театральный гримёр и заслуженный деятель искусств России Николай Максимов . Ему было 90 лет.

О смерти артиста сообщили представители театра Еt Сеtera, передаёт РИА Новости. По словам собеседника агентства, он был «полноправным соавтором всех спектаклей».

Когда я основал свой театр, Николай Митрофанович пришёл вместе с нами строить новый театр. Он был единомышленником, сподвижником, энтузиастом. Он был человеком высочайшей театральной культуры, огромных знаний, — заявил художественный руководитель театра Александр Калягин