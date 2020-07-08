Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозина могут допросить по делу Сафронова 

Артём Кульша 24 минуты назад
Рогозина могут допросить по делу Сафронова
Фото: ТАСС
Генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин может быть допрошен по делу своего советника Ивана Сафронова. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.
Вчера, как сообщал «Рамблер», 30-летний Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на Управление по связи с заграницей и информации Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов не признал вину.
В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что задержание Сафронова не касается его работы в корпорации, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков — что оно не связано с журналистской деятельностью Сафронова.
В свою очередь, Рогозин заявил, что личная порядочность и высокий профессионализм Сафронова казались несомненными, а доступа к закрытой информации он не имел.
Сегодня Павлов сообщил, что руководитель «Роскосмоса» может быть вызван на допрос в рамках расследования дела Сафронова.
«Но не обязательно (будет вызван. — Прим. ред.)», — отметил он, объяснив это тем, что дело касается не работы Сафронова в «Роскосмосе», а его работы в средствах массовой информации.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Комментарии
Общество , Происшествия , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Песков , Иван Павлов , Иван Сафронов , Владимир Путин , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
«Россия отрежет часть Украины для Крыма»
«Россия отрежет часть Украины для Крыма»
Видео
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
01:02
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
Происшествия
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
05:08
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
Общество
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
00:53
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
Происшествия
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
00:46
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
Армия
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
01:16
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
Общество
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение