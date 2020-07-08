Рогозина могут допросить по делу Сафронова 

Вчера, как сообщал «Рамблер», 30-летний Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на Управление по связи с заграницей и информации Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов не признал вину.

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что задержание Сафронова не касается его работы в корпорации, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков — что оно не связано с журналистской деятельностью Сафронова.

В свою очередь, Рогозин заявил, что личная порядочность и высокий профессионализм Сафронова казались несомненными, а доступа к закрытой информации он не имел.

Сегодня Павлов сообщил, что руководитель «Роскосмоса» может быть вызван на допрос в рамках расследования дела Сафронова.