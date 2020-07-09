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Опубликована статистика по коронавирусу в РФ 

Мария Иванова и ещё 5 44 минуты назад
Опубликована статистика по коронавирусу в РФ
Фото: ТАСС
За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 509, до 707 301 человека в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 6 562 человека, за день до этого — 6 368, еще днем ранее — 6 611.
У 27,3 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.
За последние 24 часа еще 8 805 россиян выписались после выздоровления, 176 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 481 316 пациентов, 10 843 человека скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (568), Санкт-Петербург (292), Свердловская область (276), Ханты-Мансийский АО (265), Иркутская область (243), Нижегородская область (224), Алтайский край (224), Ямало-Ненецкий АО (196), Московская область (192), Мурманская область (153).
За ними следуют: Воронежская область (131), Челябинская область (129), Красноярский край (128), Архангельская область (113), Ульяновская область (105), Новосибирская область (101).
Менее 100 новых случаев: Хабаровский край (96), Саратовская область (94), Ростовская область (91), Омская область (89), Волгоградская область (88), Оренбургская область (88), Коми (79), Ставропольский край (79), Ивановская область (72), Тюменская область (72), Пензенская область (70), Пермский край (70), Кемеровская область (69), Сахалинская область (69), Самарская область (68), Чувашия (67), Тульская область (64), Краснодарский край (63), Курганская область (61).
Менее 60: Якутия (58), Кировская область (57), Приморский край (55), Тыва (54), Томская область (54), Ленинградская область (50), Белгородская область (48), Курская область (48), Дагестан (47), Башкирия (47), Владимирская область (46), Калужская область (45), Кабардино-Балкария (45), Хакасия (45), Орловская область (43), Карелия (42), Камчатский край (42), Тамбовская область (41), Ярославская область (41), Калмыкия (41), Брянская область (40), Рязанская область (40), Смоленская область (40).
Менее 40: Новгородская область (39), Карачаево-Черкессия (38), Бурятия (38), Мордовия (37), Забайкальский край (36), Татарстан (35), Липецкая область (33), Астраханская область (33), Удмуртия (31), Амурская область (31), Тверская область (30).
Менее 30: Марий Эл (29), Псковская область (28), Магаданская область (27), Костромская область (26), Республика Алтай (26), Ингушетия (23), Вологодская область (20), Адыгея (20), Северная Осетия (18), Крым (15), Калининградская область (14), Чечня (8), Ненецкий АО (7), Еврейская АО (5), Севастополь (3), Чукотский АО (1).
Как сообщал «Рамблер», к 9 июля в России провели более 22 миллионов тестов на коронавирус, 288 тысяч из них — за последние сутки.
Комментарии 1
Общество , Москва , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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