Путину предложили перенести День России 

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По словам Волынец, дату празднования Дня России необходимо изменить, так как 12 июня у многих граждан ассоциируется с распадом СССР.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции… прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания… голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём», — выступила с инициативой член Общественной палаты России.