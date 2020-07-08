Путину предложили перенести День России 

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением перенести День России с 12 июня на 1 июля. Об этом сообщает RT.
По словам Волынец, дату празднования Дня России необходимо изменить, так как 12 июня у многих граждан ассоциируется с распадом СССР.
«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции… прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания… голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём», — выступила с инициативой член Общественной палаты России.
Как сообщал «Рамблер», голосование по поправкам завершилось 1 июля. По итогам обработки ста процентов протоколов, изменения в основной закон страны одобрили 77,92% россиян, против проголосовали 21,27%. Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля праздничным днем.