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В Забайкалье начали работать летние кафе и веранды 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В Забайкалье начали работать летние кафе и веранды
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Летние кафе и веранды в Забайкальском крае начали работу с четверга после разрешения краевых властей. Постановление губернатора опубликовано на портале региона.
"Хозяйствующим субъектам обеспечить выполнение мероприятий по подготовке летних веранд до начала работы, включая проведение перед началом работы генеральной уборки", — говорится в распоряжении.
Владельцы веранд должны обеспечить соцдистанцирование в 1,5 метра, установить предельную численность посетителей, поставить на входах антисептические средства, предупредить о начале работы министерство экономического развития региона и Роспотребнадзор.
На прошлой неделе власти региона cняли запрет с работы баз отдыха при условии соблюдения гигиенических правил, отменили цифровые пропуска.
В Забайкалье зарегистрировано 3 516 случаев заражения коронавирусом, выписаны 2 503 человека, 44 умерли.
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Общество , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Забайкальский Край
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