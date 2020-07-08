На южном берегу Крыма может возникнуть транспортный коллапс. Об этом, как сообщают «Вести Крым», заявила эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий.

«Туристов не много, а очень много», — отметила она.

По словам эксперта, транспортный коллапс может возникнуть, так как многие отдыхающие едут на южный берег Крыма на личных автомобилях. Также она рассказала, что все железнодорожные билеты в Крым выкуплены. Бабий отметила, что в 2020 году полуостров вошел в высокий курортный сезон с первого дня, в отличие от предыдущих лет.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что в начале июля частота полетов в Крым восстановилась до уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — более 200 рейсов в сутки.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 11,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 694,2 тысячи человек.