Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские нудисты пожаловались на устраивающих на пляже «оргии» геев 

Lenta.ru 47 минут назад
Нижегородские нудисты жалуются, что их отдыху на пляже на Гребном канале мешают представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщила местная телекомпания «Кстати» на своем Youtube-канале.
Тренеры по гребле уже не раз обращались в полицию за помощью, поскольку нудисты создавали неудобства другим отдыхающим и тренирующимся детям, однако никаких мер принято не было. Теперь же сами нудисты жалуются на то, что соседнюю с пляжем территорию облюбовали местные представители секс-меньшинств, которые устраивают «оргии на песке» на глазах отдыхающих.
Как рассказал один из нудистов, представители ЛГБТ «частенько прибегают и отгоняют девчонок» и «безобразничают здесь». В социальных сетях распространилось видео, где изображено, как двое молодых людей занимались сексом прямо на нудистском пляже. Телекомпания направила видео в ГУВД Нижегородской области с просьбой прокомментировать происходящее и принять меры, однако ответа СМИ пока не получило.
Ранее сообщалось, что сотрудники железной дороги на станции Чайфорд-Хандрет между Лондоном и городом Саутенд-он-Си в Англии перепутали принимавшего солнечные ванны нудиста с трупом и вызвали полицию.
Последние новости
Советника главы «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене Советника главы «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене В России предложили изменить водительские права и ПТС В России предложили изменить водительские права и ПТС Собчак задержали на Лубянке Собчак задержали на Лубянке
Комментарии 2
Общество , Видео , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестра Джигарханяна переспала с поклонником Аринбасаровой
Сестра Джигарханяна переспала с поклонником Аринбасаровой
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
В Москве появился бутовский маньяк
В Москве появился бутовский маньяк
71 млн человек обнищают из-за коронавируса
71 млн человек обнищают из-за коронавируса
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Собчак задержала полиция
00:27
Собчак задержала полиция
Происшествия
Суд принял решение по Сафронову
00:23
Суд принял решение по Сафронову
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение