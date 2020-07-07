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Раскрыты доходы умершего художника Заграевского 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Раскрыты доходы умершего художника Заграевского
Фото: РИА Новости
Заявление художника Сергея Заграевского, выступавшего экспертом в ток-шоу «Пусть говорят», о его бедственном материальном положении не соответствовало действительности. Об этом со ссылкой на журналиста Дениса Сорокина пишет «Дни.ру».
Как сообщал «Рамблер», академик Российской академии художеств Сергей Заграевский скончался в ночь с 5 на 6 июля на 56-м году жизни. Незадолго до смерти он жаловался на кризис из-за коронавируса, падение доходов и резкое снижение уровня жизни.
«Хватит врать про его нищету! На съемки ток-шоу Сергей всегда ходил не ради доходов, а за эмоциями. Потом же их выплескивал на своих картинах. Голодающим или нуждающимся он никогда не выглядел — всегда с иголочки одет, всегда с новыми брошками», — отметил Денис Сорокин.
Он также подчеркнул, что проблемы с продажей картин, на которые жаловался Заграевский, «обычная для всех сейчас ситуация».
При этом знакомые художника и его коллеги на съемках не знали о проблемах с сердцем у эксперта. Однако за несколько месяцев до трагедии Заграевский удивил всех, заговорив о смерти и внебрачных детях, отмечает «Собеседник».
«У меня есть два ребенка: одному уже за тридцать, а другому — шестнадцать. Их зовут Максим и Ян. Они, может быть, и не знают вообще, что я — их отец. Но я знаю и слежу за ними в соцсетях. Я понимаю, что им тяжело. Мне стыдно! Если я уйду из жизни, запомните: у меня есть еще два внебрачных ребенка», — рассказал он в эфире шоу «Пусть говорят».
Комментарии
Общество , Денис Сорокин , ИД "Собеседник"
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