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Около 300 россиян вернулись на родину из Еревана 

РИА Новости 2 часа назад
300 россиян вернулись на родину из Еревана
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
Около 300 россиян вернулись во вторник на родину из Еревана рейсами в Краснодар и Жуковский в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили в посольстве РФ в Армении.
"Седьмого июля компания "Уральские авиалинии" выполнила вывозные авиарейсы по маршруту Ереван — Краснодар и Ереван — Жуковский. Данными рейсами домой вернулся еще 291 россиянин", — говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что полеты были осуществлены в рамках работы по возвращению на родину россиян, осуществляемой посольством России в Армении в тесной координации с российскими министерствами и ведомствами во главе с оперативным штабом при правительстве РФ.
"Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности", — говорится в сообщении.
В посольстве заявили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2167 человек.
"Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", — отметили в диппредставительстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Уральские авиалинии , Правительство РФ , Ереван , Жуковский , Краснодар
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