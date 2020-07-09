Россиянам сказали забыть о Турции и Европе

Несмотря на готовность Росавиации возобновить авиасообщение в два этапа, заграница, в лучшем случае, откроется зимой

9 июля стало известно, что международное авиасообщение в России планируют открыть в два этапа. Об этом говорится в протоколе заседания Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции от 6 июля. Штаб согласился с соответствующим предложением Минтранса , Росавиации и ПАО «Аэрофлот» , о котором ранее писала «Свободная пресса».

К сожалению, это не значит, что пора планировать зарубежный отпуск и собирать чемоданы. Хотя теоретически первый этап открытия может начаться уже в августе, как пояснили «СП» эксперты, ситуация слишком неопределенная, и полноценное восстановление может состояться еще нескоро.

Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Вьетнам, Шри-Ланка и По данным СМИ, в Роспотребнадзоре составили список стран, которые откроются для россиян на первом этапе. В него вошли Великобритания Польша , а также Китай Монголия . Как считают специалисты, указанные страны соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемической ситуации. Правда, от официальных комментариев на эту тему в ведомстве пока воздержались, а в Минтрансе сообщили, что список не получали.

При этом первоначальный план заключался в том, что сначала для перелетов откроют страны СНГ, где ситуация с коронавирусом относительно спокойная. По дальнему зарубежью решение должно было приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки. Однако, судя по всему, теперь эти планы пересмотрели, потому что в Европе ситуация с коронавирусом находится под относительным контролем, в отличие от многих стран СНГ. Например, в Казахстане недавно снова вводили карантин, режим ЧП из-за эпидемии намерены продлить в Армении

Вопрос в том, захотят ли европейские страны и Китай принимать туристов из России, ведь у нас эпидемиологическая обстановка далека от спокойной. 9 июля было выявлено около 6500 новых случаев заражения, что говорит о том, что наша страна продолжает оставаться «на плато». Для сравнения, во многих европейских странах число заражений не превышает нескольких сотен в сутки.

«В августе возможно запустить международное сообщение. Что касается чартерных программ за рубеж, то, скорее всего, это будет после летнего сезона», — сказал Игнатьев в ходе пресс-конференции в ТАСС, добавив, что в основном летом россияне будут путешествовать внутри страны.

Впрочем, «возможно» — не значит «обязательно». Большинство экспертов считает, что на полеты в дальнее зарубежье, в самом лучшем случае, можно надеяться не раньше сентября-октября. Но не исключено, что произойдет это и к декабрю. Как предположила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе , в первую очередь возобновляться будут транспортировки по самым популярным туристическим направлениям — Турция, страны Средиземноморья.

«Когда мы говорим о конце сентября, октябре, то в основном имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятёрку самых востребованных туристических направлений. Хотя у нас есть Азия, Таиланд, Вьетнам, у нас есть Арабские Эмираты, у нас есть Израиль, на который тоже все рассчитывали, но пока прогнозы здесь непонятные. Пессимистичный прогноз — это декабрь», — рассказала Майя Ломидзе.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ Александр Осауленко в комментарии „СП“ подчеркнул, что транспортное сообщение будет открываться только с теми странами, которые будут подходить по критериям санитарно-карантинных норм. В странах СНГ и Евразэс, которые могли бы открыться на первом этапе, ситуация пока не стабилизирована, а в некоторых идет даже по нарастающей. Это вопрос не политический, а чисто технический и санитарный. Осауленко не сомневается, что по мере улучшения ситуации граница будет открываться.

К сожалению, пока не похоже, что это произойдет уже в августе. Хотя отдельные страны все же могут открыться для перелетов, главный редактор портала Avia.ru Network, авиационный эксперт Роман Гусаров сомневается, что это будут 13 стран из списка Роспотребнадзора.

— Сейчас все пишут одно, но в документе Роспотребнадзора сказано совсем другое. Ведомство всего лишь направило письмо в Минтранс и Росавиацию о том, что есть ряд стран, которые соответствуют требованиям санитарной безопасности. Это не руководство к действию, а список стран, которые „могут быть рассмотрены“ для открытия на первом этапе.

Этот список совсем не совпадает с тем, что озвучивалось до этого, когда речь шла о странах СНГ или Турции. Потому что раньше озвучивались наши „хотелки“, а теперь нам представили реальность — куда можно летать с учетом санитарных требований. Это не значит, что в эти страны реально может возобновиться авиасообщение на первом этапе.

»СП»: — Почему?

— Потому, что большинство стран в этом списке не принимают и еще очень не скоро будут нас принимать. Заболеваемость в России измеряется тысячами людей в сутки. Это очень много, поэтому для этих стран мы представляем угрозу, во всяком случае, они так считают. Пока мы не снизим заболеваемость хотя бы до сотен человек в сутки, они нам разрешение на посещение не дадут. Этот список малоприменим для возобновления полетов, поскольку это процесс двусторонний.

«СП»: — Тем не менее, могут ли начаться перелеты хотя бы в ограниченное количество стран уже в августе, после того, как истечет запрет?

— Да, кто-то говорит, что возобновление сообщения может начаться в августе. Но главный спикер АТОР сказала, что они рассчитывают на сентябрь-октябрь, а то и декабрь. Если уж туриндустрия, которая должна надеяться на лучшее, так говорит…

Понятно, что сейчас идет подготовка авиации. Формально запрет на перелеты действует до 1 августа. Если 1 августа вдруг разрешат перелеты даже в одну-две страны, международные терминалы с границей, таможней и всей инфраструктурой должны заработать. Более того, если есть вероятность возобновления, билеты нужно продавать уже сейчас, что и пытаются делать авиакомпании. Ведь за день самолет не заполнишь. Я слышал, что идут продажи на чартерные рейсы в Испанию, хотя разрешения на полеты нет.

Но все это авиакомпании делают на свой страх и риск, а также на страх и риск пассажиров. Потому что запрет может быть продлен, а, скорее всего, так оно и будет, и люди никуда не улетят, а будут выяснять отношения с компаниями и туроператорами. Так что опираться на этот список стран, как на руководство к действию, не приходится. Только когда перечисленные там страны отменят запрет на визиты россиян, можно будет о чем-то говорить. Но когда это произойдет — неизвестно.

«СП»: — Значит, собирать чемоданы даже к осени рано?

— Я говорил раньше, а теперь еще более уверен, что даже если в этом году откроется международное авиасообщение, это будет фрагментарно. Говорить о полноценном восстановлении можно будет только в следующем туристическом сезоне, а сейчас шансов на это практически нет. Тем более что осенью эпидемия коронавируса может снова начать нарастать, да еще и наложиться на сезонные заболевания.