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Требования к организаторам азартных игр ужесточили в России 

Вечерняя Москва 1 час назад
Требования к организаторам азартных игр ужесточили в РФ
Фото: РИА Новости
Госдума во вторник, 7 июля, приняла во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Документ инициировало правительство РФ.
В соответствии с новым законом лица, имеющие непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, не смогут выступать в качестве учредителей, участников и бенефициаров организатора азартных игр и оператора лотереи. Аналогичный запрет коснется лиц, которые совершили особо тяжкие преступления или умышленные преступления средней тяжести.
Кроме того, учредителями организатора азартных игр не смогут быть юрлица, которые зарегистрированы на территориях или в государствах, не предусматривающих предоставления и раскрытия информации. Речь идет о проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Минфином РФ.
Данный закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Общество , Госдума , Правительство РФ , Минфин , АГН "Москва"
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