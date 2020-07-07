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Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП 

Павел Тиунов 25 минут назад
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский в беседе с корреспондентом телеканала «360» объяснил, почему актер перестал признавать свою вину в смертельной аварии. По мнению, юриста артист пытается «выйти сухим из воды» и избежать реального лишения свободы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Михаил Ефремов вопреки своему покаянию в видеоролике отказался признавать вину в ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Адвокат артиста Эльман Пашаев накануне заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного.
«Идет подковерная игра за то, чтобы выйти сухим из воды или хотя бы получить условный срок», — заявил журналистам адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Захарова.
Он отметил, что если признать вину в суде, то избежать реального лишения свободы артисту вряд ли удастся. Поэтому, считает Добровинский, защита Ефремова старается найти «что-то такое», что позволит суду признать дело актера «знаковым» и назначить ему наказание, например, в виде пяти лет лишения свободы условно. По словам адвоката, это вполне реально, учитывая, что артист имеет шестерых детей и ранее никогда не был судим.
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Общество , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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