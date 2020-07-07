Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП 

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский в беседе с корреспондентом телеканала «360» объяснил , почему актер перестал признавать свою вину в смертельной аварии. По мнению, юриста артист пытается «выйти сухим из воды» и избежать реального лишения свободы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Михаил Ефремов вопреки своему покаянию в видеоролике отказался признавать вину в ДТП, в котором погиб Сергей Захаров . Адвокат артиста Эльман Пашаев накануне заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного.

«Идет подковерная игра за то, чтобы выйти сухим из воды или хотя бы получить условный срок», — заявил журналистам адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Захарова.

Он отметил, что если признать вину в суде, то избежать реального лишения свободы артисту вряд ли удастся. Поэтому, считает Добровинский, защита Ефремова старается найти «что-то такое», что позволит суду признать дело актера «знаковым» и назначить ему наказание, например, в виде пяти лет лишения свободы условно. По словам адвоката, это вполне реально, учитывая, что артист имеет шестерых детей и ранее никогда не был судим.