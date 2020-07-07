Эксперты дали советы, как спастись от жары 

В жаркую погоду нужно устроить дома оазис, закрыв жалюзи и ставни, носить с собой бутылочку с чистой водой или влажные салфетки, а также избегать физических нагрузок, рекомендуют опрошенные РИА Новости эксперты.

"Сейчас у нас в принципе достаточно ровная такая сухая погода. Да, она жаркая, но, прежде всего, при жаре надо соблюдать осторожность при нахождении на солнце", — рассказала заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава, доктор медицинских наук Нана Погосова.

По ее словам, под солнцем солнце надо находиться дозировано и выбирать для прогулки утренние или вечерние часы. Особенно это касается людей старшего возраста и людей с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как можно дольше оставаться в тени, особенно в период с 12.00 до 17.00, рекомендует главный специалист по медицинской профилактике Минздрава по ЦФО Екатерина Иванова . По ее словам, избегать серьезных физических нагрузок в жаркую погоду нужно всем, независимо от возраста и наличия заболеваний.

Также не рекомендуется носить тяжелые сумки, ходить быстрым шагом, зато стоит носить с собой простую, негазированную воду, влажные салфетки или баллончики с термальной водой, чтобы протирать лицо, шею, зону декольте. При выборе одежды следует отдавать предпочтение натуральным тканям, не носить обтягивающую одежду, отметила эксперт.

Водный режим летом должен быть более активным из-за сильного потоотделения, что может привести к обезвоживанию, особенно если человек много занимается спортом или другими физическими нагрузками, обратила внимание Погосова. В этом случае нужно потреблять гораздо больше воды.

Также в летний период может снижаться артериальное давление, поэтому его надо замерять, уточнила она, отметив, что в этой связи может потребоваться небольшая коррекция доз препаратов, которые люди принимают по назначению врача.

Иванова рекомендует избегать приема ванны в жару, особенно с полным погружением. В первую очередь это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но даже здоровым людям следует ограничиться приемом душа. А вот закаливание лучше отложить до ослабления жары.