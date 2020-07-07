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Эксперты дали советы, как спастись от жары 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Эксперты дали советы, как спастись от жары
Фото: РИА Новости
В жаркую погоду нужно устроить дома оазис, закрыв жалюзи и ставни, носить с собой бутылочку с чистой водой или влажные салфетки, а также избегать физических нагрузок, рекомендуют опрошенные РИА Новости эксперты.
"Сейчас у нас в принципе достаточно ровная такая сухая погода. Да, она жаркая, но, прежде всего, при жаре надо соблюдать осторожность при нахождении на солнце", — рассказала заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава, доктор медицинских наук Нана Погосова.
По ее словам, под солнцем солнце надо находиться дозировано и выбирать для прогулки утренние или вечерние часы. Особенно это касается людей старшего возраста и людей с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как можно дольше оставаться в тени, особенно в период с 12.00 до 17.00, рекомендует главный специалист по медицинской профилактике Минздрава по ЦФО Екатерина Иванова. По ее словам, избегать серьезных физических нагрузок в жаркую погоду нужно всем, независимо от возраста и наличия заболеваний.
Также не рекомендуется носить тяжелые сумки, ходить быстрым шагом, зато стоит носить с собой простую, негазированную воду, влажные салфетки или баллончики с термальной водой, чтобы протирать лицо, шею, зону декольте. При выборе одежды следует отдавать предпочтение натуральным тканям, не носить обтягивающую одежду, отметила эксперт.
Водный режим летом должен быть более активным из-за сильного потоотделения, что может привести к обезвоживанию, особенно если человек много занимается спортом или другими физическими нагрузками, обратила внимание Погосова. В этом случае нужно потреблять гораздо больше воды.
Также в летний период может снижаться артериальное давление, поэтому его надо замерять, уточнила она, отметив, что в этой связи может потребоваться небольшая коррекция доз препаратов, которые люди принимают по назначению врача.
Иванова рекомендует избегать приема ванны в жару, особенно с полным погружением. В первую очередь это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но даже здоровым людям следует ограничиться приемом душа. А вот закаливание лучше отложить до ослабления жары.
"Устройте себе дома оазис. Закрывайте жалюзи, ставни или просто темные шторы, чаще проветривайте. Однако избегайте сквозняков", — порекомендовала Иванова, отметив также, что в жару не стоит распылять в помещении аэрозоли, так как они снижают содержание кислорода в воздухе.
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Комментарии
Общество , Погода , Нана Погосова , Екатерина Иванова , Минздрав РФ , РИА Новости
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