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Самый массовый ЕГЭ прошел без сбоев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Самый массовый ЕГЭ прошел без сбоев
Фото: РИА Новости
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку прошел на высоком организационном уровне и без сбоев, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Ведомство сообщило, что «самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений», передает ТАСС.
Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все субъекты России готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена. В 2020 году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников.
Напомним, в середине июня Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ. Первый экзамен состоялся 3 июля.
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Общество , Анзор Музаев , Рособрнадзор , ИТАР-ТАСС
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