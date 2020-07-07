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Журналисты вспомнили о таинственной смерти отца задержанного советника Рогозина 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта таинственная смерть отца советника Рогозина
Фото: Валерий Мельников / «Коммерсантъ»
Журналисты вспомнили о таинственных обстоятельствах смерти Ивана Сафронова-старшего, военного обозревателя и отца советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене. Об этом пишет издание Baza.
Сафронов-старший, как и его сын, занимался журналистикой и освещал тематику военно-промышленного комплекса, обороны и безопасности России.
2 марта 2007 года Сафронов-старший был найден мертвым возле своего дома в Таганском районе Москвы. Прокуратура возбудила дело о доведении до самоубийства. Коллеги считали, что причиной гибели журналиста стала его работа над материалом о поставках российского оружия в страны Ближнего Востока, публикация которого грозила обернуться международным скандалом.
О задержании Сафронова стало известно утром 7 июля. В ФСБ сообщили, что он подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб НАТО, возбуждено дело о госизмене. Его бывшие коллеги по «Коммерсанту» связали произошедшее со статьей Сафронова от марта 2019 года о продаже истребителей Су-35 Египту, после публикации которой госсекретарь США Майк Помпео угрожал Каиру санкциями. В «Роскосмосе» в свою очередь заявили, что задержание советника гендиректора не связано с его работой в госкорпорации.
Сафронов перешел на работу в «Роскосмос» несколько месяцев назад после ухода из «Ведомостей». До этого он работал в «Коммерсанте». Сотрудником этой газеты был и его отец, военный обозреватель Иван Сафронов-старший, погибший в 2007 году спустя несколько дней после того, как он сообщил редакции об имеющихся у него сведениях о заключении крупных оружейных контрактов между Россией и Сирией.
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Общество , Дмитрий Рогозин , Иван Сафронов , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Роскосмос , НАТО , Ведомости , Москва
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