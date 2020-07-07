Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России усомнились в открытии школ 1 сентября 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В России усомнились в открытии школ 1 сентября
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Олег Смолин усомнился в открытии школ к 1 сентября в России. Его слова приводит НСН во вторник, 7 июля.
«Что касается заявления Сергея Сергеевича Кравцова, что все дети пойдут в настоящем режиме в школу, я бы хотел с ним согласиться, но боюсь, что придется воспользоваться старым методом синоптика: самый точный прогноз — все возможно», — сказал Смолин.
Он подчеркнул, что гарантий, будет вторая волна коронавируса в России или нет, никто не давал.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах новый учебный год начнется 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме.
«Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников», — сказал министр, подчеркнув, что с возобновлением очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены.
Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Последние новости
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Кремль прокомментировал слухи об отмене Путиным встречи с Рогозиным Кремль прокомментировал слухи об отмене Путиным встречи с Рогозиным Разоблачителя сталинских репрессий попросили посадить за педофилию Разоблачителя сталинских репрессий попросили посадить за педофилию
Комментарии
Общество , Олег Смолин , Сергей Кравцов , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Зеленский потерпел фиаско в Донбассе
01:01
Зеленский потерпел фиаско в Донбассе
В мире Конфликты
Личный пистолет Калашникова показали на видео
04:05
Личный пистолет Калашникова показали на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение