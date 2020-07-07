Внучка Черномырдина лишилась дач на Рублевке

Москве арбитражный суд признал незаконной сделку, согласно которой сын бывшего премьер-министра России Виталий Черномырдин подарил своей дочери Марии Черномырдиной два дома на Рублёвке, сообщает РИА Новости. Считается, что мужчина таким образом попытался вывести дорогостоящую недвижимость из списка своего имущества перед банкротством.

Виталий Черномырдин, имеющий многомиллионную задолженность перед банком ВТБ и металлургической компанией «Северсталь» , был признан банкротом в 2016 году. Однако впоследствии выяснилось, что незадолго до проведения процедуры он подарил своей дочери Марии земельный участок с двумя расположенными на нём домами в поселке Горки-10 на Рублевке. Сделку решил оспорить управляющий имуществом сына экс-премьер-министра РФ Руслан Губайдуллин

В 2019 году Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что Виталий Черномырдин изначально оформил договор дарения не для того, чтобы «установить соответствующие правоотношения», а с целью вывода дорогостоящей недвижимости из списка ликвидного имущества. Решение было поддержано Девятым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Московского округа.