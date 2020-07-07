Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внучка Черномырдина проиграла суд за дома на Рублевке 

Павел Тиунов и ещё 4 41 минуту назад
Внучка Черномырдина лишилась дач на Рублевке
Фото: Gazprom.ru
В Москве арбитражный суд признал незаконной сделку, согласно которой сын бывшего премьер-министра России Виталий Черномырдин подарил своей дочери Марии Черномырдиной два дома на Рублёвке, сообщает РИА Новости. Считается, что мужчина таким образом попытался вывести дорогостоящую недвижимость из списка своего имущества перед банкротством.
Виталий Черномырдин, имеющий многомиллионную задолженность перед банком ВТБ и металлургической компанией «Северсталь», был признан банкротом в 2016 году. Однако впоследствии выяснилось, что незадолго до проведения процедуры он подарил своей дочери Марии земельный участок с двумя расположенными на нём домами в поселке Горки-10 на Рублевке. Сделку решил оспорить управляющий имуществом сына экс-премьер-министра РФ Руслан Губайдуллин.
В 2019 году Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что Виталий Черномырдин изначально оформил договор дарения не для того, чтобы «установить соответствующие правоотношения», а с целью вывода дорогостоящей недвижимости из списка ликвидного имущества. Решение было поддержано Девятым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Московского округа.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Комментарии 30
Общество , Виталий Черномырдин , Руслан Губайдуллин , Банк ВТБ , Северсталь , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сафронов сделал заявление после обвинений в госизмене
Сафронов сделал заявление после обвинений в госизмене 114
России предрекли неприятный сюрприз от Турции
России предрекли неприятный сюрприз от Турции 368
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП 158
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заболел
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заболел
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Личный пистолет Калашникова показали на видео
04:05
Личный пистолет Калашникова показали на видео
Армия Войска
Соловьев поспорил с Боней о «складочках»
00:16
Соловьев поспорил с Боней о «складочках»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение