«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — пояснил он.

Парламентарий также отметил, что к осени в России должна быть «большая прослойка населения с иммунитетом» и, даже если COVID-19 вернется, нельзя «идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».

При этом Онищенко напомнил о необходимости соблюдения масочного режима и проведения дезинфекции, «чтобы не бояться новой изоляции».

«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 368, до 694 230 человек. При этом накануне был зафиксирован прирост в 6 611 человек, а днем ранее — 6 736.