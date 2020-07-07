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Онищенко назвал сроки второй волны COVID-19 

Алиса Селезнёва и ещё 9 13 минут назад
Коронавирус вернется осенью, однако это не должно привести к усилению ограничений для жителей России. Об этом «Интерфаксу» заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — пояснил он.
Парламентарий также отметил, что к осени в России должна быть «большая прослойка населения с иммунитетом» и, даже если COVID-19 вернется, нельзя «идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».
При этом Онищенко напомнил о необходимости соблюдения масочного режима и проведения дезинфекции, «чтобы не бояться новой изоляции».
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 368, до 694 230 человек. При этом накануне был зафиксирован прирост в 6 611 человек, а днем ранее — 6 736.
Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН , Роспотребнадзор , Интерфакс
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