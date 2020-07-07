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Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию 

Lenta.ru 29 минут назад
Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян. Такие сроки назвал депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».
По словам Онищенко, к осени в стране будет «большая прослойка» населения с иммунитетом. Однако сейчас, летом, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года.
Он добавил, что даже если коронавирус вернется, нельзя идти по пути, «когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».
Ранее в июле вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что активность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год, и может длиться до трех лет. Он объяснил, что, переходя от человека к человеку, вирус приспосабливается и учится не убивать своего носителя, благодаря чему может передаваться дальше.
С начала пандемии в России было выявлено более 687 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число излечившихся превысило 454 тысячи, умерли 10 296 человек.
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Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , Интерфакс
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