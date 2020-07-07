Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США выделят деньги на знакомство россиян с американской культурой 

News.ru 29 минут назад
$350 тысяч потратят США на россиян
Фото: ТАСС
Реализация инициатив, направленных на знакомство жителей России с особенностями американской культуры, истории и политики, обойдётся Госдепу примерно в $350 тысяч. Проектом займётся американское посольство в Москве.
Первый пункт проекта подразумевает привлечение российских школьников к изучению отношений США и РФ. Согласно плану, группы учеников будут работать над созданием образовательных проектов, которые после станут средством приобщения более широкой аудитории к изучению общей истории стран. В частности, школьники должны создать сайты, приложения, AR— или VR-платформы, передаёт RT. Инициативна направлена на продвижение понимания истории Соединённых Штатов, терпимости, общих ценностей, а также изучение английского языка. Бюджет этой части проекта составит $50 тысяч.
Другая инициатива направлена на обеспечение технической и логистической поддержки американской программы Subject Matter Experts Program («Программа профильных экспертов»), разъясняющей особенности культуры и внешней политики США.
Получатель гранта будет ответственным за логистическую поддержку посольства, такую как визовая поддержка американских специалистов, переговоры о выплатах, организация внутригосударственных и международных перевозок, продвижение мероприятия, обеспечение образовательными и печатными материалами, материалами для СМИ и соцсетей, — говорится в документе.
Также обладатель гранта должен будет выбрать и нанять американских специалистов, которые будут проводить лекции, семинары или консультации для российской аудитории, вероятно, в том числе, онлайн. Темы определит посольство США и организации-партнёры. На эту инициативу уйдёт ещё $300 тысяч. Подать заявку на грант могут НКО, частные или государственные, учреждённые в США.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп отнёс к заслугам американских героев свержение коммунистов СССР. Об этом он заявил на мероприятии «Салют Америке — 2020», которое 4 июля прошло в Белом доме по случаю Дня независимости.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
News.ru: последние новости
Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17 Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17 Обнародовано завещание Ельцина против поправок в Конституцию Обнародовано завещание Ельцина против поправок в Конституцию Россияне опасаются из-за пандемии коронавируса вернуться в 90-е Россияне опасаются из-за пандемии коронавируса вернуться в 90-е
Комментарии 21
Общество , Дональд Трамп , Госдеп США , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Видео
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение