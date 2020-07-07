Житель Санкт-Петербурга Денис Мельников после введения режима самоизоляции решил изолироваться в Антарктиде. Денис работает геофизиком и отправился на российскую полярную станцию "Мирный", что вести наблюдения за показателями изменений магнитного поля Земли. Помимо своих профессиональных обязанностей Денис занимается тем, что снимает на видео местную флору и фауну и выкладывает отснятый материал в свой блог. Любимый объект для съемки геофизика — это пингвины. Денис признается, что может наблюдать за поведением этих птиц часами. Сейчас у пингвинов начался период гнездования. Большая колония этих животных расположена всего в 3 километрах от станции. Следить за блогом Дениса можно в Инстаграм.
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
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