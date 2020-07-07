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Россияне испугались возврата в «лихие 90-е» 

Алиса Селезнёва и ещё 6 25 минут назад
Россияне испугались возврата в 90-е
Фото: РИА Новости
Жители ряда регионов России на фоне коронавируса и последствий пандемии для экономики начали опасаться, что могут вернуться «лихие 90-е». Об этом со ссылкой на исследование ежеквартального «Национального индекса тревожностей» компании КРОС пишет РИА Новости.
Исследователи отмечают, что индекс тревожностей формируется на основе анализа СМИ и соцсетей, и учитывает степень значимости темы и длительность информационной волны.
«Возврат в 90-е годы на фоне кризиса с короновирусом наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан», — говорится в отчете.
При этом в документе отмечается, что для того чтобы улучшить обстановку, в ряде регионов страны решили сократить часы продажи спиртного.
Таким образом поступили в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии. А в Забайкалье был введен полный запрет на продажу алкогольных напитков, однако затем он был отменен по рекомендации Минпромторга.
«Рамблер» писал, что ранее международная консалтинговая компания Boston Consulting Group провела исследование о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию в России и пришла к выводу, что сценарий «Вторые 1990-е» — маловероятен.
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Общество , Социология , Минпромторг , РИА Новости
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