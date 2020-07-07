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В России запретят отслеживать место работы сотрудников на удаленке 

Lenta.ru 1 час назад
Отслеживать местоположение сотрудников запретят
Фото: Pixabay
В России работодателям могут запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке. Об этом говорится в поправках в Трудовой кодекс (ТК), подготовленных депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, пишет «Российская газета».
В частности, предлагается внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы. При этом исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствии надобности для работодателя контроля за местонахождением сотрудника. Так, рабочее место может находиться везде, где есть доступ к интернету.
Кроме того, по инициативе работодателя нельзя будет уволить сотрудников по таким основаниям, как отсутствие у работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, изменение стратегии развития работодателя, а также решение о расторжении договора.
Также сотрудники на удаленке не могут трудиться круглосуточно, у них должно появиться право уйти в офлайн. В случае, если они согласятся быть на связи круглосуточно, работодатель должен будет доплачивать им за сверхурочную работу.
25 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что около 5 миллионов жителей России работают удаленно. По его словам, ожидается, что в дальнейшем удаленный режим будут использовать примерно 5 процентов работающих россиян.
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Комментарии
Общество , Антон Котяков , Госдума , Совет Федерации , "Российская газета"
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