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Минтруд рассказал, сколько семей получили выплаты на детей от 0 до 16 лет 

РИА Новости 35 минут назад
26 миллионов детей получили июльские выплаты
Фото: РИА Новости
Июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей, сообщила пресс-служба Минтруда.
"По состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 миллионов детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства", — говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря этому выплата по 10 тысяч рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до трех лет и единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет.
"Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой.
Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки", — заявил глава министерства Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до трех лет за период апрель-июнь и единовременной выплатой на детей от трех до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.
Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября, добавили в Минтруде.
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Комментарии 5
Общество , Антон Котяков , Минтруд
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