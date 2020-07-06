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Назван способ побороть бедность в России 

ИА Regnum 58 минут назад
Назван способ побороть бедность в России
Фото: ТАСС
Для снижения уровня бедности в стране правительству нужно ввести стимулирующий налоговый режим, снять административные барьеры для развития бизнеса и уменьшить процентные ставки по кредитам. Об этом 6 июля заявил доктор экономических наук, генеральный директор Института экономических и социальных исследований, член федерального политического совета «Партии Роста» Алексей Рябинин, передает корреспондент ИА REGNUM. Он считает, что только такими методами можно будет добиться роста экономики и повышения уровня жизни населения.
В понедельник на основе данных основе данных Росстата эксперты подсчитали уровень бедности граждан по регионам. В пятерку самых богатых субъектов по уровню доходов населения вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Хуже всего живется в Курганской области, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Калмыкии, на Алтае и в Туве. Основным показателем, по которому сравнивались регионы России, стало соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте РФ. В среднем по стране эта пропорция составила 1,65.
Доля россиян, живущих за чертой бедности в 2019 году незначительно снизилась по сравнению с 2018 годом, средний показатель по стране составил 12% населения. По-прежнему доходы ниже прожиточного минимума получают около 18 млн из 145 млн россиян.
«Снижение реальных доходов населения продолжается в течение нескольких лет. По сравнению с докризисным периодом (2012−2014гг.) они упали минимум в два раза, — отметил Алексей Рябинин. — У нас велико число бедных даже среди работающего населения, а количество депрессивных регионов не уменьшается. Главной причиной падения уровня жизни, разумеется, является продолжающийся экономический спад. Доходы населения будут расти тогда, когда начнёт устойчиво расти экономика страны».
Диспропорции регионального развития, которые приводят к стагнации целых территорий, как считает Рябинин, возникают по той причине, что изъятие в федеральный бюджет средств от налоговых и иных поступлений приводит к нехватке ресурсов в региональных и местных бюджетах даже на решение самых насущных вопросов.
«Таким образом, экономика регионов просто истощается, — отметил Алексей Рябинин. — Чтобы положить этому конец, необходимо видоизменять структуру бюджетных отношений в РФ, оставляя более значительную часть средств в распоряжении субъектов федерации и муниципальных образований».
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Общество , Алексей Рябинин , Росстат , ИА REGNUM , Магаданская Область , Москва , Чукотский Автономный Округ
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