454 329 пациентов выздоровели в России после COVID-19

России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе 3579 человек за последние сутки. Число выявленных случаев за всё время — 687 862. Вторую неделю подряд в стране наблюдается больше выздоровевших, чем новых выявленных случаев. В столице за прошедшие сутки выздоровели ещё 632 пациента, проходивших лечение. Общее количество москвичей, вылечившихся от инфекции, выросло до 157 652.

Анастасия Ракова. Столичные врачи вылечили ещё 632 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила заместитель мэра Москвы

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652», — сказала она.

Как сообщили накануне в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, число новых заболевших COVID-19 в Москве с момента окончания самоизоляции сократилось почти на 60%.

«С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня — на 59%», — рассказали в штабе.

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе 3579 человек за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции в понедельник, 6 июля.

Число выявленных в Российской Федерации новых случаев за минувшие сутки составляет 6611 человек, также зафиксировали 135 летальных исходов. Всего от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями, умерли 10 296 человек.

Кроме того, за минувшую неделю число выздоровевших россиян с подтверждённым коронавирусом вновь превысило количество выявленных случаев. Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, с 29 июня по 5 июля было выявлено 46 814 инфицированных, вылечились 51 663 человека. На прошлой неделе их было соответственно 49 757 и 59 376. Таким образом, вторую неделю подряд наблюдается больше выздоровевших, чем новых выявленных случаев.

Прирост числа инфицированных за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,17% до 1,02%. Доля уже выздоровевших пациентов в России возросла с 62,9% до около 66,2%.

В оперштабе напомнили, что отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждается специальными исследованиями.

Выздоровевшим москвичам предлагают сдать плазму крови. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора должны быть и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Заражение коронавирусом

Накануне 239 учёных из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухe значительным фактором распространения инфекции. Об этом сообщает The New York Times.

По мнению ученых, доказательства подтверждают, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

ВОЗ, в свою очередь, утверждает, что доказательства неубедительны и вирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.

Отмечалось, что, если передачи по воздуху подтвердится, для сдерживания коронавируса придётся внести ряд новых дополнительных мер.

В частности, носить маски будет рекомендовано даже при социальном дистанцировании, а требования к врачам еще больше ужесточатся — они должны будут носить маски, которые фильтруют даже самые маленькие частицы.

Поддержка врачей

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 7,5 млрд рублей на специальные выплаты за июль медработникам, находящимся в непосредственном контакте с больными COVID-19. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

«Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени», — напомнили в кабмине.

Напомним, о необходимости поддержать медработников ранее заявил президент Владимир Путин . Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев — с апреля, затем этот срок был продлен до конца лета.

В рамках поручения президента врачи получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 тыс. рублей.