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Малышева объявила о конце вспышки коронавируса в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 56 минут назад
«Это конец коронавируса в России»
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева объявила в своем Instagram об окончании вспышки COVID-19 в России. Свои слова она подтвердила цифрами и графиками.
Очередной прямой эфир Малышевой в Instagram вновь оказался посвящен теме коронавируса. По словам доктора, ее буквально завалили вопросами о COVID-19, и она решила ответить на самые важные из них. В частности, Малышева показала цифры, которые, по ее мнению, говорят о завершении вспышки заболеваемости в России, передает телеканал «Царьград».
В стране неуклонно растет количество проведенных тестов, но при этом смертность остается на прежнем уровне — это значит, что фактически она снижается, считает Малышева. Она показала несколько графиков, по которым можно сделать вывод о том, что число заболевших идет на спад.
Кроме того, все больше врачей склоняются к мнению, что коронавирус не так заразен, как это считалось ранее. Так, если больной риновирусом заражает в среднем шесть человек, то инфицированный COVID-19 заражает двух-трех человек, а по новым данным, возможно, всего одного-двух человек. Для сравнения — больной корью заражает около 16 человек, отметила Малышева.
«Теперь можно спать спокойно», — резюмировала Малышева, добавив, что вспышка коронавируса в нашей стране, судя по всему, близится к завершению.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 6 тыс. 611 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 687 тыс. случаев заболевания.
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Общество , Елена Малышева , Царьград ТВ
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