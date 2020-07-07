«Исключено»: Онищенко об угрозе бубонной чумы в РФ

"Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем", — заявил Онищенко.

По его словам, очаги болезни в Юго-Восточной Азии не представляют опасности для россиян из-за их отдаленности, а также из-за закрытия международных границ.

Депутат указал, что в стране действуют противочумные станции, при этом каждой весной выставляются специальные отряды, проводящие необходимые работы по предотвращению распространения инфекции.

Заражение, как пояснил Онищенко, происходит в результате укуса блохи, живущей на инфицированном животном, а не при употреблении его мяса. Также можно заразиться при разделке мяса больного животного, если порезаться, но такие случаи редки и маловероятны, заключил он.

Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму. Еще одного человека с подозрением на это заболевание доставили в больницу сегодня. Также бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Болезнь распространяют млекопитающие рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, едят.