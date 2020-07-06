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Воробьев объявил о подготовке к отопительному сезону 

Lenta.ru 1 час назад
Воробьев объявил о подготовке к отопительному сезону
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области
В Московской области началась подготовка к отопительному сезону, сроки отключения горячей воды из-за пандемии коронавируса перенесли в этом году на 2 июля. Об этом губернатор Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.
Воробьев добавил, что плановые работы на отдельных территориях будут сокращены до 10 дней.
3 июля объявления с QR-кодом для перехода на интерактивную карту отключений горячей воды разместили на щитах и подъездах подмосковных домов. Сервис позволяет узнать сроки отключения воды в любом доме.
Глава Минэнерго региона Александр Самарин ранее заверил, что несмотря на перенос плановых отключений, энергетики успеют подготовить всю систему теплоснабжения к началу отопительного сезона.
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Общество , Александр Самарин , Андрей Воробьев , Минэнерго , Московская область
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