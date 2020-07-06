Как сообщал «Рамблер», Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом из зенитного ракетного комплекса «Бук». В результате крушения лайнера погибли 298 человек.

Венедиктов высказал мнение, что самолет был сбит из «российского „Бука“, который был предоставлен» ополченцам в Донбассе для того, чтобы «шугануть» украинских военных.

При этом он отметил, что Россия демонстрирует, что «никто ей не указ», однако тайно ведет переговоры по поводу выплат компенсаций.

«Идет разговор о компенсациях и, чтобы семьи [погибших] забрали иски», — пояснил Венедиктов.

Журналист подчеркнул, что ранее в истории уже были случаи компенсации ущерба без признания вины, приведя в пример авиакатастрофу в 1988 году над Персидским заливом. Тогда, по его словам, США отказались признать свою вину, однако выплатили компенсации семьям погибших.