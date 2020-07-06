Россия тайно ведет переговоры о выплатах компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы малазийского Boeing в Донбассе. Об этом главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Как сообщал «Рамблер», Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом из зенитного ракетного комплекса «Бук». В результате крушения лайнера погибли 298 человек.
Венедиктов высказал мнение, что самолет был сбит из «российского „Бука“, который был предоставлен» ополченцам в Донбассе для того, чтобы «шугануть» украинских военных.
При этом он отметил, что Россия демонстрирует, что «никто ей не указ», однако тайно ведет переговоры по поводу выплат компенсаций.
«Идет разговор о компенсациях и, чтобы семьи [погибших] забрали иски», — пояснил Венедиктов.
Журналист подчеркнул, что ранее в истории уже были случаи компенсации ущерба без признания вины, приведя в пример авиакатастрофу в 1988 году над Персидским заливом. Тогда, по его словам, США отказались признать свою вину, однако выплатили компенсации семьям погибших.
Напомним, что летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении рейса MH17 трем россиянам — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову — и гражданину Украины Леониду Харченко. При этом в Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Российские военные также заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой.