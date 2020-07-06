За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 611, до 687 862 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 6 736 человек, за день до этого — 6 632, еще днем ранее — 6 718.

У 28,8 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние 24 часа еще 3 579 россиян выписались после выздоровления, 135 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 454 329 пациентов, 10 296 человек скончались.

За ними следуют: Самарская область (135), Красноярский край (131), Челябинская область (128), Алтайский край (124), Ульяновская область (107), Новосибирская область (106), Архангельская область (104).

Менее 100 новых случаев: Саратовская область (99), Волгоградская область (94), Ростовская область (91), Омская область (84), Оренбургская область (83), Хабаровский край (82), Ставропольский край (80), Тюменская область (80), Тыва (75), Кемеровская область (74), Пензенская область (71), Тульская область (69), Ивановская область (68), Чувашия (68), Коми (67), Приморский край (65), Краснодарский край (60).

Менее 60: Орловская область (57), Кировская область (55), Пермский край (53), Курганская область (53), Ленинградская область (52), Дагестан (52), Белгородская область (51), Томская область (51), Владимирская область (49), Калужская область (49), Башкирия (47), Камчатский край (47), Кабардино-Балкария (46), Тамбовская область (44), Забайкальский край (44), Брянская область (43), Курская область (43), Астраханская область (42), Смоленская область (41), Бурятия (41), Ярославская область (40), Сахалинская область (40).

Менее 40: Рязанская область (39), Тверская область (38), Татарстан (38), Крым (38), Новгородская область (37), Якутия (37), Липецкая область (34), Мордовия (34), Карачаево-Черкессия (33), Калмыкия (32), Амурская область (29), Марий Эл (28), Хакасия (28), Адыгея (27), Псковская область (26), Вологодская область (21), Северная Осетия (21), Костромская область (20), Республика Алтай (20).

Менее 20: Калининградская область (18), Удмуртия (18), Карелия (15), Ингушетия (15), Чечня (14), Магаданская область (7), Ненецкий АО (6), Севастополь (4), Еврейская АО (3), Чукотский АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 6 июля в России провели более 21,3 миллиона тестов на коронавирус, 265 тысяч из них — за последние сутки.