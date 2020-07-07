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Ситуация с вакциной против COVID-19 неоднозначная — президент РАН 

ИА Regnum и ещё 10 1 час назад
Президент РАН раскрыл ситуацию с вакциной против COVID-19
Фото: РИА Новости
В настоящее время важно понять, какие разработки, связанные с лечением COVID-19, вышли на передний фронт, считает президент РАН Александр Сергеев. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 7 июля в рамках онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
«Сейчас очень важный вопрос — это вопрос разработки вакцин и статуса этих разработок в разных странах мира, — сказал Сергеев. — Мы знаем, что есть много разных движений в этом направлении. Есть уже серьёзные компании, которые готовы начать производство в больших количествах, но ситуация является достаточно неопределённой, потому что требуется быстрый ответ, и быстрота ответа в какой то степени интерферирует с законами разработки и тестирования вакцин. И сейчас действительно важно понять, где и какие разработки вышли на передний фронт. Нам в РФ очень интересно оценить нашу ситуацию в сравнении с ситуацией в других странах».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля проходит онлайн-собрание Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
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Общество , Биотехнологии , Александр Сергеев , РАН
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