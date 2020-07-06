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В России проведено свыше 21,3 млн тестов на COVID-19 

Газета.Ru 58 минут назад
В России проведено свыше 21,3 млн тестов на коронавирус с начала эпидемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 277 373 пациента.
За минувшие сутки в России провели 265 тысяч тестов на COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Видео , ВОЗ
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