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России проведено свыше 21,3 млн тестов на коронавирус с начала эпидемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 277 373 пациента.

За минувшие сутки в России провели 265 тысяч тестов на COVID-19.