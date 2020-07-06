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Суд запретил разведенному россиянину держать собаку в квартире 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянину запретили держать собаку в квартире
Фото: РИА Новости
В Оренбурге суд запретил одному из собственников однокомнатной квартиры держать дома собаку. Конфликт из-за овчарки возник между бывшими супругами, проживающими в одном помещении. Об этом сообщается на сайте Оренбургского областного суда.
Владелец собаки развелся с супругой, но вся семья — бывшие муж, жена и их дочь — продолжают проживать в «однушке». При этом собака создавала неудобства супруге и дочери: по их словам, экс-глава семейства плохо за ней ухаживал — часто оставлял животное без присмотра, редко выгуливал и в целом создавал антисанитарные условия для проживания других собственников.
Жильцы обратились в суд с требованием о выселении собаки, и по итогам рассмотрения дела разведенному россиянину запретили держать овчарку в квартире.
Аналогичный конфликт в 2016 году произошел в Новгороде: приставам пришлось выселить из коммунальной квартиры собаку породы кане-корсо. Проживавшая в квартире женщина обратилась в суд — она утверждала, что животное угрожало безопасности ее детей.
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