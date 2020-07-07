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Раскрыто занятие Ефремова под домашним арестом 

Lenta.ru и ещё 42 56 минут назад
«Я его попросил не смотреть телеканалы»: чем занят Ефремов под домашним арестом
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, смотрит по телевизору только телеканал «Культура» и спорт. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
«Я его попросил не смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал "Культура"», — заявил адвокат.
Он добавил, что Ефремов сойдет с ума, если посмотрит новостные выпуски.
Ранее Пашаев предрек «деревню потерпевших» по делу о смертельной аварии в центре Москвы. По его словам, семья думает, что чем больше будет потерпевших, тем больше они денег получат.
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Садоводство , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , Москва
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