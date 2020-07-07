«Я его попросил не смотреть телеканалы»: чем занят Ефремов под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов , находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы , смотрит по телевизору только телеканал «Культура» и спорт. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Я его попросил не смотреть телеканалы. Он смотрит только спортивный канал и канал "Культура"», — заявил адвокат.

Он добавил, что Ефремов сойдет с ума, если посмотрит новостные выпуски.

Ранее Пашаев предрек «деревню потерпевших» по делу о смертельной аварии в центре Москвы. По его словам, семья думает, что чем больше будет потерпевших, тем больше они денег получат.

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.