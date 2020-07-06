Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начался самый массовый ЕГЭ 

Артём Кульша и ещё 62 35 минут назад
70 тыс. человек в Москве сдадут ЕГЭ по русскому языку
Фото: РИА Новости
В России стартовало проведение самого массового единого государственного экзамена (ЕГЭ) — по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
3 июля, как сообщал «Рамблер», начался основной период сдачи ЕГЭ. Около 714 тысяч человек зарегистрированы на участие в нем. Сегодня началось проведение экзамена по русскому языку — самого массового ЕГЭ, необходимого при поступлении в вуз на любое направление подготовки.
Свыше 671 тысячи человек подали заявления на участие в нем. Около 618 тысяч из них — выпускники 2020 года. Проведение экзамена разделено на два дня во избежание скопления большого числа участников в экзаменационных пунктах. Более 428 тысяч человек будут сдавать его 6 июля, около 243 тысяч человек — 7 июля.
Экзаменационная работа по русскому языку содержит 27 заданий. На их выполнение отводится 210 минут. Минимальный проходной балл — 36. Участники узнают свои результаты не позже 20 июля, если сдают экзамен 6 июля, и не позднее 23 июля, если будут сдавать его 7 июля.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
Комментарии
Общество , Результаты ЕГЭ , Русский язык
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
«Все в шоке»: друзья Ефремова об адекватности его адвоката
Видео
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение