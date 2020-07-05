Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале умер 82-летний пациент с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
На Ямале умер 82-летний пациент с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в возрасте 82 лет в Ямало-Ненецком автономном округе, общее количество скончавшихся — 44.
"В Ноябрьской центральной городской больнице скончался 82-летний пациент с двусторонней внебольничной пневмонии и с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала тяжело и осложнялась целым рядом сопутствующих хронических заболеваний. К сожалению, интенсивная терапия не принесла результата", — цитирует окружной оперштаб замглавы региона Татьяну Бучкову.
Летальные случаи, связанные с COVID-19, фиксируются на Ямале в течение пяти дней подряд, с начала июля скончались семь человек, у которых была подтверждена инфекция. Общее число умерших достигло 44.
Количество новых случаев коронавируса в регионе на протяжении недели ежесуточно находится на отметке около 200, всего инфекция уже подтвердилась у 6555 человек, выздоровели около 40% из них.
Тяжелее всего, и об этом в июне говорили окружные власти, ситуация с распространением COVID-19 оценивается в Новом Уренгое, на долю которого приходится почти 2,4 тысячи случаев заражения. В крупнейшем городе ЯНАО усилены профилактические меры, а также контроль над въездом на территорию населенного пункта.
Режим самоизоляции в Ямало-Ненецком округе продлен до 10 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
Последние новости
Путин подписал указ о поправках в Конституцию Путин подписал указ о поправках в Конституцию В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
Комментарии
Общество , Происшествия , Татьяна Бучкова , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Видео
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
«Избил до потери сознания»: ЧП в московском магазине
00:26
«Избил до потери сознания»: ЧП в московском магазине
Происшествия
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Бродячие собаки напали на гуляющих детей
02:12
Бродячие собаки напали на гуляющих детей
Происшествия Другое
Cобчак: «Мне божьи люди понавешали люлей»
01:53
Cобчак: «Мне божьи люди понавешали люлей»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение